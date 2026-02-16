Nuovo piano anti-alluvione Lattuca | Correggere le scelte urbanistiche sbagliate del passato

Lattuca ha annunciato che la Provincia di Forlì-Cesena sta lavorando a un nuovo piano anti-alluvione, a causa delle recenti alluvioni che hanno causato danni nelle zone di Romagna. Durante un incontro presso la sede provinciale, si è discusso di come correggere le scelte urbanistiche del passato, che hanno contribuito a rendere più vulnerabili alcuni territori. In particolare, si è parlato di aggiornare il Piano di Assetto Idrogeologico per proteggere meglio i bacini del Reno, Conca, Marecchia e altri corsi d’acqua.

La riunione ha coinvolto oltre 150 tecnici di Comuni, Unioni di Comuni ed enti competenti, con l'obiettivo di favorire un confronto sulle osservazioni e sugli aspetti applicativi della fase di salvaguardia Si è svolto oggi, lunedì, presso la sede della Provincia di Forlì-Cesena a Forlì, l'incontro tecnico convocato dalla Provincia in relazione al progetto di Variante al Pai Po, finalizzato all'estensione del Piano ai territori dei bacini idrografici del Reno, Romagnoli, Conca e Marecchia. L'incontro, tenuto dal segretario dell'Autorità di bacino distrettuale del Po (Adbpo), Andrea Colombo, e dai suoi collaboratori, come concordato con la Regione Emilia-Romagna e con gli enti locali, rappresenta il primo di una serie di confronti che si svolgeranno nelle province romagnole e nella provincia di Bologna.