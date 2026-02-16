Nuovo blitz della proprietà Cardinale scalda il Milan
Gerry Cardinale torna a Milanello per monitorare da vicino gli sviluppi del club, dimostrando come il suo interesse per il Milan sia ormai una costante. Questa visita si inserisce in un quadro di incontri e presenze che si ripetono nel tempo: a giugno scorso, il presidente di RedBird ha fatto visita al centro sportivo di Carnago, e a settembre era presente a San Siro per una partita di campionato. Solo due mesi più tardi, ha assistito anche alla sfida di Champions contro il Real Madrid al Bernabeu.
L'eccezionalità che diventa normalità: Gerry Cardinale ancora a Milanello. Sull'agenda del passato del numero uno rossonero e di RedBird figurava un blitz al centro sportivo di Carnago datato estate 2024, un'ultima apparizione a San Siro nel settembre di quell'anno e ancora, due mesi dopo, la presenza al Bernabeu, per la sfida di Champions vinta col Real Madrid. Passato. Il 21 gennaio era stato in visita a squadra e dirigenza. Ieri, 25 giorni dopo, è tornato. Per la prima volta dall'uscita di scena di Elliott, conseguente all'estinzione del debito (489 milioni di euro più interessi), e dall'ingresso di Comvest, fondo che lo ha finanziato.
Cardinale, ecco il ritorno (al futuro). Blitz e summit: nasce il nuovo Milan
Il Milan si prepara a una nuova fase, con un ritorno al futuro che segna l'inizio di un progetto rinnovato.
Blitz di Cardinale a ‘Casa Milan’ e Milanello: il racconto della giornata del numero uno di RedBird
Gerry Cardinale, managing partner di RedBird, ha visitato ieri Milano, dedicando la giornata al Milan.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Nuovo blitz della proprietà. Cardinale scalda il Milan
