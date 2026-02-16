Nuovo blitz della proprietà Cardinale scalda il Milan

Gerry Cardinale torna a Milanello per monitorare da vicino gli sviluppi del club, dimostrando come il suo interesse per il Milan sia ormai una costante. Questa visita si inserisce in un quadro di incontri e presenze che si ripetono nel tempo: a giugno scorso, il presidente di RedBird ha fatto visita al centro sportivo di Carnago, e a settembre era presente a San Siro per una partita di campionato. Solo due mesi più tardi, ha assistito anche alla sfida di Champions contro il Real Madrid al Bernabeu.

Il 21 gennaio era stato in visita a squadra e dirigenza. Ieri, 25 giorni dopo, è tornato. Per la prima volta dall'uscita di scena di Elliott, conseguente all'estinzione del debito (489 milioni di euro più interessi), e dall'ingresso di Comvest, fondo che lo ha finanziato.