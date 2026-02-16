Nuovi impianti agrifotovoltaici in arrivo in Sicilia | il progetto green di San Moro
San Moro ha annunciato l’avvio di nuovi impianti agrifotovoltaici in Sicilia, una mossa che cambierà il modo di produrre energia e coltivare. Questi impianti, infatti, combinano pannelli solari e terreni agricoli, creando un ambiente più ombreggiato e riducendo la quantità di acqua necessaria per le colture. Un esempio concreto di questa innovazione si trova a Caltagirone, dove le aziende agricole stanno già sperimentando le prime colture sotto le strutture fotovoltaiche.
UN NUOVO modo di far convivere energia e agricoltura con reciproci vantaggi per entrambi i comparti, ma soprattutto per il mondo agricolo che vedrà di fronte la sfida di un ambiente nuovo, di un microclima artificiale, più ombreggiato e bisognoso di meno irrigazione. Ma andiamo con ordine. Cinque nuovi impianti agrivoltaici tra Caltagirone, San Michele di Ganzaria e Vizzini, nel Catanese, verranno realizzati da San Moro Srl Società Agricola e supportati da UniCredit con un finanziamento di euro 4,7 milioni di euro. I cinque impianti avranno una potenza complessiva di circa 4,7 megawatt-picco, saranno progettati per una produzione annua stimata di circa 8,4 gigawattora, una quantità sufficiente ad alimentare i consumi energetici di circa 1. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
