Nuove Indicazioni nazionali suggeriti gli intervalli attivi all’aperto AMS | Passaggio storico perché è importante fare ricreazione fuori

Il Ministero dell’Istruzione ha deciso di includere gli “intervalli attivi all’aperto” nelle nuove Indicazioni Nazionali, perché ritiene fondamentale promuovere più attività all’esterno per i bambini. AMS, l’associazione che rappresenta i dirigenti scolastici, definisce questa scelta un “passaggio storico”, sottolineando che il gioco e la ricreazione fuori aiutano i piccoli a sviluppare meglio le capacità motorie e sociali. La proposta suggerisce di dedicare almeno 30 minuti al giorno all’attività fisica all’aperto durante le ore di scuola, un’idea che sta già ricevendo attenzione tra insegnanti e genitori.
Nelle nuove Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo, in vigore dall’a.s. 202627, compare per la prima volta un riferimento esplicito agli “intervalli attivi da svolgere all’aperto e ricchi di opportunità di gioco”. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
