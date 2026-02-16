Novità sulle condizioni di Rrahmani | staff medico in apprensione
Luca Rrahmani si è infortunato durante l'allenamento, e lo staff medico del Napoli è preoccupato per le sue condizioni. Il difensore kosovaro, che ha già saltato 13 partite questa stagione a causa di problemi muscolari, potrebbe dover stare fuori ancora per un infortunio recente. Un nuovo stop rischia di indebolire la linea difensiva della squadra, già provata dai precedenti infortuni.
Il Napoli rischia di perdere un’altra pedina importante a causa di un guaio muscolare. Non sarebbe la prima volta in questo stagione per Amir Rrahmani, che ha già saltato 13 partite tra campionato e coppe. Una notizia che non farebbe piacere a Conte e al suo staff in vista del prossimo impegno contro l’Atalanta. Rrahmani si ferma di nuovo: le sue condizioni preoccupano. Oltre al danno, anche la beffa: il difensore kosovaro si fa male mentre insegue Wesley verso la porta difesa da Milinkovic-Savic. Calcio di rigore, vantaggio Roma e cambio forzato per Rrahmani. Secondo quanto riportato da ‘Il Mattino’, si tratterebbe di un’iperestensione della coscia sinistra. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Infortunio Bonny, sospiro di sollievo in casa Inter: le condizioni non preoccupano lo staff medico
Dopo l’infortunio subito in allenamento, Bonny sta bene.
Conte: annuncio su Lukaku in conferenza, poi le parole sulle condizioni di Hojlund e RrahmaniLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Lindsey Vonn, le news sulle sue condizioni in diretta; Lindsey Vonn è stata operata: frattura scomposta alla gamba sinistra. Il recupero sulle piste, il trasporto a Cortina e la decisione definitiva: trasferitela a Treviso; Lindsey Vonn è caduta durante la discesa libera femminile di Milano Cortina 2026 · Sci alpino; Fiorentina, le novità sulle condizioni di Gudmundsson e quando potrebbe rientrare.
Come sta Michael Schumacher, arriva un'importante novità sulle sue condizioni: Non è a letto e guarda la F1Da quando Michael Schumacher è rimasto coinvolto in un terribile incidente sugli sci nel 2013 a Méribel, sulle Alpi francesi, del campione di Formula 1 non si è saputo più nulla. Accudito da un team d ... corrieredellosport.it
Sassuolo, novità sull'infortunio al ginocchio di Boloca: tornerà in campo nelle prossime settimaneCi sono ulteriori novità sulle condizioni fisiche di Daniel Boloca. Il centrocampista del Sassuolo si è fatto visitare ieri da un ortopedico e ha deciso insieme al dottore di continuare con la terapia ... tuttomercatoweb.com
Tutte le novità sulle condizioni del giocatore del Cagliari - facebook.com facebook
Novità importanti dalla Serbia in merito alle condizioni di Dusan #Vlahovic, tra meno di un mese dovrebbe tornare a disposizione x.com