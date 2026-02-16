Novità sulle condizioni di Rrahmani | staff medico in apprensione

Il Napoli rischia di perdere un’altra pedina importante a causa di un guaio muscolare. Non sarebbe la prima volta in questo stagione per Amir Rrahmani, che ha già saltato 13 partite tra campionato e coppe. Una notizia che non farebbe piacere a Conte e al suo staff in vista del prossimo impegno contro l’Atalanta. Rrahmani si ferma di nuovo: le sue condizioni preoccupano. Oltre al danno, anche la beffa: il difensore kosovaro si fa male mentre insegue Wesley verso la porta difesa da Milinkovic-Savic. Calcio di rigore, vantaggio Roma e cambio forzato per Rrahmani. Secondo quanto riportato da ‘Il Mattino’, si tratterebbe di un’iperestensione della coscia sinistra. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Dopo l’infortunio subito in allenamento, Bonny sta bene.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Lindsey Vonn, le news sulle sue condizioni in diretta; Lindsey Vonn è stata operata: frattura scomposta alla gamba sinistra. Il recupero sulle piste, il trasporto a Cortina e la decisione definitiva: trasferitela a Treviso; Lindsey Vonn è caduta durante la discesa libera femminile di Milano Cortina 2026 · Sci alpino; Fiorentina, le novità sulle condizioni di Gudmundsson e quando potrebbe rientrare.

Come sta Michael Schumacher, arriva un'importante novità sulle sue condizioni: Non è a letto e guarda la F1Da quando Michael Schumacher è rimasto coinvolto in un terribile incidente sugli sci nel 2013 a Méribel, sulle Alpi francesi, del campione di Formula 1 non si è saputo più nulla. Accudito da un team d ... corrieredellosport.it

Sassuolo, novità sull'infortunio al ginocchio di Boloca: tornerà in campo nelle prossime settimaneCi sono ulteriori novità sulle condizioni fisiche di Daniel Boloca. Il centrocampista del Sassuolo si è fatto visitare ieri da un ortopedico e ha deciso insieme al dottore di continuare con la terapia ... tuttomercatoweb.com

Tutte le novità sulle condizioni del giocatore del Cagliari - facebook.com facebook

Novità importanti dalla Serbia in merito alle condizioni di Dusan #Vlahovic, tra meno di un mese dovrebbe tornare a disposizione x.com