Novi di Modena riapre il Teatro Sociale con Hamlet Suite | l’arte di Saltini rivisita Shakespeare

Il Teatro Sociale di Novi di Modena riapre le sue porte dopo un lungo periodo di chiusura, grazie alla rappresentazione di “Hamlet Suite” di Andrea Saltini. La serata di apertura ha attirato molti spettatori, che hanno potuto ammirare un’interpretazione moderna di un classico di Shakespeare. Saltini ha trasformato l’opera teatrale in un evento visivo, portando in scena una rivisitazione contemporanea di Amleto, arricchita da installazioni e scenografie innovative. La mostra, che resterà aperta fino a fine mese, offre un’esperienza immersiva e coinvolgente.

Un Amleto contemporaneo riapre il Teatro Sociale di Novi di Modena. Novi di Modena ha vissuto una serata di rinascita culturale con l'inaugurazione di "Hamlet Suite", la mostra dell'artista Andrea Saltini. Oltre 300 visitatori hanno affollato il rinnovato Teatro Sociale, riportando in vita uno spazio storico inattivo da oltre cinquant'anni, grazie a un'esposizione che rivisita l'immaginario shakespeariano con un linguaggio artistico contemporaneo. Il Teatro Sociale ritrova la sua anima. La riapertura del Teatro Sociale rappresenta un evento significativo per la comunità novese. Per decenni, lo spazio era rimasto inutilizzato, simbolo di un passato che sembrava irrimediabilmente perduto.