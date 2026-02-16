Novara cambia volto | cantieri in città disagi e riqualificazione tra viale Manzoni e largo Bellini

Novara sta vivendo un momento di grande lavoro in cantiere, perché i lavori di riqualificazione tra viale Manzoni e largo Bellini sono iniziati per migliorare le strade e i marciapiedi. Le imprese hanno già iniziato a smontare vecchi selciati e a preparare il terreno per nuove pavimentazioni, causando momentanei disagi al traffico e ai pedoni. Le operazioni si protrarranno nelle prossime settimane, modificando temporaneamente gli spostamenti nel centro della città.

Novara in Movimento: Cantieri a Tappeto tra Necessità e Disagi per i Cittadini. Novara si prepara ad affrontare un periodo di trasformazione urbana intenso, con una serie di cantieri programmati in diverse zone della città che impatteranno sulla viabilità e sulla quotidianità dei residenti. Il sindaco Alessandro Canelli ha illustrato il piano di interventi, sottolineando come si tratti di lavori necessari per migliorare la sicurezza e l'efficienza delle infrastrutture, ma consapevole dei disagi che ne deriveranno. L'obiettivo è sfruttare al massimo i finanziamenti ministeriali ottenuti per modernizzare la città.