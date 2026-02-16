Novara a marzo partiranno anche i lavori in stazione | come cambierà la piazza
A Novara, i lavori in stazione inizieranno a marzo per rinnovare la piazza, causati dalla necessità di migliorare la viabilità e l’aspetto della zona. La ristrutturazione porterà a una nuova pavimentazione e a spazi più ampi per i pedoni. I cantieri si concentreranno anche sulla sistemazione delle fermate dei bus e sull’installazione di nuove luci pubbliche. La riqualificazione coinvolgerà diverse aree della piazza, rendendo il luogo più accogliente per residenti e visitatori.
Cantieri in città 2026: uno fra i più importanti che partirà nei prossimi mesi è quello relativo alla piazza della stazione. A dare le prime informazioni è stato il sindaco Alessandro Canelli in una diretta social di Facebook di venerdì scorso, 13 febbraio. Il cantiere prenderà il via fra la fine del mese di marzo e l'inizio del mese di aprile. I lavori sono resi possibile tramite fondi del Comune e finanziamenti in arrivo da Rfi. Che cosa si farà? "Il nuovo sottopasso che porta all'interno della stazione, il manto stradale esterno della piazza, una nuova velo stazione per le biciclette" ha elencato il sindaco.🔗 Leggi su Novaratoday.it
