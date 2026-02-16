Note disciplinari | generica disciplinare di classe Chi può inserirle sul Registro e quando GUIDA

Il docente ha inserito una nota disciplinare nel registro di classe dopo aver riscontrato un comportamento scorretto di uno studente durante l’ora di lezione. La segnalazione, che serve a documentare l’episodio, interviene per mantenere l’ordine e il rispetto delle regole scolastiche. La nota può essere inviata anche dal Dirigente Scolastico, se necessario, per affrontare situazioni più serie.

La nota disciplinare è un provvedimento formale adottato dal docente o dal Dirigente Scolastico nei confronti di uno studente per rilevare violazioni del Regolamento di istituto o comportamenti contrari alla convivenza civile, opportunamente iscritta nel registro della classe. Pur non essendo una sanzione disciplinare amministrativa in senso stretto, essa può incidere sulla valutazione del comportamento da parte del consiglio di classe in sede di scrutinio o servire come base di partenza per un provvedimento sanzionatorio (ad esempio ammonizione scritta o sospensione). La corretta applicazione della stessa è da sempre oggetto di dubbi ed equivoci, alcuni addirittura risolti ricorrendo a sentenze giudiziarie.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

