Nordio | Sorteggio eliminerà sistema para-mafioso al Csm L’ira dell’Anm

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha criticato il sistema di sorteggio al Csm, accusandolo di eliminare le influenze para-mafiose. La sua dichiarazione ha scatenato la reazione furiosa dell’Associazione Nazionale Magistrati, che ha contestato duramente le sue affermazioni. Nordio ha anche espresso preoccupazione per le recenti proposte di modifica della procedura, sostenendo che potrebbero rafforzare la trasparenza. La polemica si accende in vista del referendum costituzionale in programma il mese prossimo.
È scontro tra il ministro della Giustizia Carlo Nordio e l’Anm, dopo le ultime parole del Guardasigilli legate al referendum costituzionale del prossimo mese. Il ministro ha detto che all’interno del Csm tra le correnti della magistratura c’è “una consorteria autoreferenziale che solo il sorteggio può eliminare”. Secondo Nordio “i magistrati nella loro maggioranza non sono ideologizzati: sono le correnti ad essere strumenti di potere e carriera”, ha detto al Mattino di Padova. Per il ministro “i magistrati iscritti all’Anm sono il 97%: una percentuale bulgara. Perché? Perché se non ti iscrivi non fai carriera, se vuoi avanzare devi aderire. 🔗 Leggi su Tpi.it
