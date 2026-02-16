Il ministro Nordio ha fatto una dichiarazione forte contro la magistratura, affermando di possedere frasi ancora più dure e di aver intenzione di renderle pubbliche quotidianamente. La sua decisione nasce dalla volontà di portare all’attenzione del pubblico alcune frasi che, a suo avviso, rappresentano atteggiamenti sbagliati delle toghe. Nei prossimi giorni, promette di svelare altri commenti, sfidando apertamente le istituzioni giudiziarie.

"Ne ho altre. Anche peggiori. Ogni giorno ne tirerò fuori una. Possiamo andare avanti fino al referendum". Così, sentito dal Corriere del Sera, il Ministro della Giustizia Carlo Nordio risponde alle polemiche suscitate dalle sue parole rilasciate domenica al Mattino di Padova sulla r iforma della Giustizia. "Il sorteggio rompe il meccanismo para-mafioso delle correnti", aveva scandito il Guardasigilli. Le reazioni delle opposizioni e della magistratura, schierate per il "No"alla riforma, sono state durissime. "Non è mica mio quel giudizio. Fossi matto. Io in questi casi ormai cito gli altri. Perché io non sono nessuno. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Nordio sfida le toghe: "Ho anche frasi peggiori, ne tirerò fuori una al giorno"

Il ministro Carlo Nordio ha definito il sistema giudiziario italiano come un

