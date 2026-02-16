Nordio senza freni sul referendum Vuole i nomi di chi finanzia il No
Il ministro Nordio insiste sul referendum e chiede di conoscere i nomi di chi finanzia il fronte del No, sostenendo che è necessario fare chiarezza su eventuali influenze esterne. La richiesta arriva in un momento in cui il dibattito politico si scalda, e il governo Meloni sembra prendere posizione senza esitazioni. Il Partito Democratico critica le sue parole, parlando di
Il Pd parla di “liste di proscrizione”, Alleanza Verdi e Sinistra di “intimidazioni”. E, a giudicare da come si muove il governo Meloni, non sono parole buttate lì. Mentre i sondaggi registrano un No in netta rimonta e, con un’affluenza bassa, persino in grado di mettere la freccia sul Sì nel referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo, a Palazzo Chigi e al ministero della Giustizia cresce il nervosismo. E quando l’ansia sale, puntuale arriva la caccia al bersaglio: ieri il procuratore di Napoli Nicola Gratteri, oggi l’Associazione nazionale dei magistrati. Dal dicastero guidato da Carlo Nordio è partita infatti una lettera di dieci righe, firmata dal capo di gabinetto Giusi Bartolozzi e indirizzata al presidente dell’Anm Cesare Parodi. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Barbero spiega le ragioni del “no” al referendum sulla giustizia
