nordio senza freni sul referendum vuole i nomi di chi finanzia il no

Il ministro Nordio insiste sul referendum e chiede di conoscere i nomi di chi finanzia il fronte del No, sostenendo che è necessario fare chiarezza su eventuali influenze esterne. La richiesta arriva in un momento in cui il dibattito politico si scalda, e il governo Meloni sembra prendere posizione senza esitazioni. Il Partito Democratico critica le sue parole, parlando di

Il Pd parla di “liste di proscrizione”, Alleanza Verdi e Sinistra di “intimidazioni”. E, a giudicare da come si muove il governo Meloni, non sono parole buttate lì. Mentre i sondaggi registrano un No in netta rimonta e, con un’affluenza bassa, persino in grado di mettere la freccia sul Sì nel referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo, a Palazzo Chigi e al ministero della Giustizia cresce il nervosismo. E quando l’ansia sale, puntuale arriva la caccia al bersaglio: ieri il procuratore di Napoli Nicola Gratteri, oggi l’Associazione nazionale dei magistrati. Dal dicastero guidato da Carlo Nordio è partita infatti una lettera di dieci righe, firmata dal capo di gabinetto Giusi Bartolozzi e indirizzata al presidente dell’Anm Cesare Parodi. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Il ministro Nordio ha chiesto di conoscere chi ha finanziato il comitato del No al referendum sulla giustizia, dopo che la sua capo di gabinetto, Giusi Bartolozzi, ha scritto all'Associazione nazionale magistrati per ottenere l'elenco delle donazioni.

