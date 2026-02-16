Nordio | Csm sistema para-mafioso Opposizioni | Si dimetta
Carlo Nordio ha definito il sistema delle correnti in magistratura “para-mafioso” per via di alcune pratiche che, secondo lui, compromettono l’indipendenza della giustizia. La sua dichiarazione, rilasciata in un’intervista, ha scatenato reazioni dure sia all’interno del mondo giudiziario che tra le opposizioni politiche. Le opposizioni chiedono ora al ministro di dimettersi, considerandolo responsabile di aver alimentato tensioni inutili. La polemica si inserisce nel clima acceso che accompagna il dibattito sulla riforma della giustizia, che si avvicina al referendum.
La campagna che porta al referendum sulla riforma della giustizia ogni giorno ha il suo scontro, ma quello di oggi, sulle parole del ministro Carlo Nordio che in una intervista definisce “para-mafioso” il meccanismo delle correnti in magistratura, è più feroce degli altri. E se pure si è abituati a toni che sulla separazione delle carriere sconfinano fin troppo spesso nella diatriba politica, l’accostamento scelto dal Guardasigilli, che pure più volte ha apostrofato il Csm con epiteti non certo lusinghieri come “verminaio correntizio”, scatena la reazione pressoché unanime delle opposizioni che chiedono alla premier Giorgia Meloni di prendere le distanze dal titolare di Via Arenula e al diretto interessato di lasciare l’incarico. 🔗 Leggi su Lapresse.it
