Nordio cita Di Matteo | CSM sistema para mafioso

Il ministro Nordio ha citato Di Matteo e ha definito il CSM come un “sistema para mafioso”. La frase ha suscitato polemiche, soprattutto dopo che Nordio ha rilasciato l’intervista al Corriere, dove ha rafforzato le accuse rivolte ai magistrati favorevoli al “No”. Durante la conversazione, Nordio ha anche fatto riferimento a presunte infiltrazioni di organizzazioni criminali all’interno del sistema giudiziario.

Non si placa lo scontro intorno al referendum sulla Giustizia. Solo ieri il Guardasigilli Carlo Nordio, parlando con Il Mattino di Padova, aveva definito l'attuale sistema di elezione del Consiglio Superiore della Magistratura come "para mafioso". E aveva asserito che il sorteggio previsto dalla sua riforma fosse l'unica panacea possibile. Parole che avevano suscitato lo sdegno unanime dell'opposizione, che aveva accusato Nordio di offendere le vittime della criminalità organizzata. Questa mattina, il ministro della Giustizia è tornato sull'argomento in un colloquio telefonico con il Corriere della Sera, precisando che era stato Di Matteo, in un'intervista rilasciata nel 2019, a tuonare contro le "degenerazioni del correntismo".