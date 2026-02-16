Nordio chiede elenco finanziatori del comitato per il No le opposizioni | È intimidazione

Il ministro Nordio ha chiesto di conoscere i nomi dei finanziatori del comitato per il “No”, perché sospetta che ci siano contributi provenienti dall’Anm. Le opposizioni accusano questa richiesta di essere una forma di intimidazione e chiedono a loro volta di rendere pubblici gli elenchi dei donatori. La polemica si accende dopo che fonti di via Arenula hanno rivelato l’interesse a verificare se le donazioni siano state fatte da rappresentanti dell’ordine giudiziario.

Bartolozzi motiva la richiesta asserendo che un parlamentare, riferendo di un atto di sindacato ispettivo, avrebbe ipotizzato un possibile conflitto interessi tra magistrati iscritti all'Anm e finanziatori di un comitato che si batte per la bocciatura della riforma della Giustizia. Si configurerebbe dunque una forma di finanziamento indiretto dell'organismo associativo dei giudici. In effetti, già dallo scorso 8 gennaio, con un post su X, il deputato di Forza Italia Enrico Costa aveva parlato di un presunto rapporto tra l'Anm e il comitato "Giusto dire No". "L'Anm – scriveva – ha promosso ufficialmente la nascita di un comitato per il No e ha confermato di aver finanziato il comitato 'Giusto dire no', che ha raccolto contributi con migliaia di donazioni volontarie".