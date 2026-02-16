Nordio accusa il Csm di ostacolare indagini sulla mafia | Anm replica con fermezza scontro governo-magistratura aperto

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha puntato il dito contro il Csm, accusandolo di ostacolare le indagini contro la mafia. La sua dichiarazione ha suscitato una reazione forte da parte dell’Associazione Nazionale Magistrati, che ha risposto con fermezza e ha chiesto rispetto per il lavoro delle toghe. Domenica scorsa, Nordio ha visitato un’unità investigativa a Palermo, dove ha parlato di “blocchi ingiustificati” nelle operazioni contro le organizzazioni criminali.

