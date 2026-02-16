non solo medaglie ma infrastrutture e sogni per i bambini di domani

Manuela Di Centa, famosa per aver vinto sette medaglie olimpiche nello sci di fondo, ha deciso di investire nelle scuole per offrire ai bambini di oggi e di domani nuove opportunità. La sua scelta nasce dall'esperienza accumulata durante la carriera sportiva e mira a costruire infrastrutture moderne e a promuovere sogni di crescita. Recentemente, ha annunciato l'apertura di nuovi spazi dedicati allo sport e all’educazione nelle zone più svantaggiate del paese.

Manuela Di Centa è una delle più grandi leggende dello sport italiano, nota per la sua straordinaria carriera nello sci di fondo con ben 7 medaglie olimpiche e per il suo impegno come dirigente sportiva e in politica. Dalla Val di Fiemme fa un primo bilancio di questi Giochi e guarda al futuro. «La bellezza delle olimpiadi è tornata sui nostri territori, è un'Olimpiade che ha raccolto le eccellenze della nostra impiantistica sportiva in chiave invernale ed è un qualcosa di unico. Siamo stati gli apripista in questo senso per il CIO, per l'internazionale. Qui in Val di Fiemme con uno stadio e un'infrastruttura che dura nel tempo, grazie anche ai territori, ai comuni e alle organizzazioni sportive che ci hanno creduto.

Domani le Olimpiadi di Milano-Cortina assegnano le prime medaglie.

