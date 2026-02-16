Non saremo marito e moglie ma resteremo migliori amici | si sono innamorati davanti alle telecamere di uno noto programma ora Jason Oppenheim e Jessica Vargas si dicono addio
Jason Oppenheim e Jessica Vargas, noti per aver partecipato alla serie televisiva Selling Sunset, si sono lasciati dopo aver confermato pubblicamente che non saranno più una coppia. La loro decisione arriva dopo aver condiviso un momento di intimità davanti alle telecamere, durante il quale hanno condiviso il loro desiderio di rimanere amici. Ora, i due sono pronti a continuare le loro vite senza più il legame sentimentale, mantenendo invece un rapporto di rispetto reciproco.
Jason Oppenheim e Jessica Vargas, volti noti della serie tv Selling Sunset, hanno annunciato la fine della loro relazione, descrivendo pubblicamente la separazione come una transizione pacifica verso un rapporto di amicizia. “Non saremo marito e moglie, ma resteremo migliori amici”, le parole di lui. Vargas, dal canto suo, ha espresso gratitudine e affetto, definendo Oppenheim una figura significativa della sua vita e riconoscendo l’importanza del legame che ancora oggi li unisce. Insomma, rimanere vicini nonostante l’amore finito, una cosa non facile ma oggi sempre più diffusa, anche tra coppie note.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
