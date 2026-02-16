Non rientra in carcere dopo il permesso è caccia ad Alba Zambrano | Ha strangolato un' anziana per rubarle il bancomat

Alba Zambrano, accusata di aver strangolato un’anziana per rubarle il bancomat, non si presenta al carcere di Bollate dopo il permesso concesso. La donna, che avrebbe agito con violenza nel tentativo di rapina, è scomparsa nel nulla, scatenando una vasta caccia da parte delle forze dell’ordine. Un testimone avrebbe visto Zambrano aggirarsi nei pressi di un quartiere periferico, ma nessuno sa dove sia finita.

La detenuta doveva fare ritorno all'istituto penitenziario di Bollate (Milano). La polizia è sulle sue tracce Doveva rientrare al carcere di Bollate (Milano) dopo aver goduto di un permesso, ma di lei si è persa ogni traccia. Alba Leonor Sevillano Zambrano, ecuadoriana di 42 anni, è stata condannata per l'omicidio di un'anziana di 81 anni. La polizia penitenziaria la sta cercando. La donna aveva aiutato la sua vittima, Franca Monfrini, a portare la spesa nel suo appartamento in zona Bonola. Qui l'aveva strangolata per rubarle il bancomat e così fare alcune prelievi.