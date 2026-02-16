Non bastava una sera sola al Circo Massimo per accontentare i tantissimi fan

L’Arca di Loré ha portato Jovanotti al Circo Massimo, un evento che ha attirato migliaia di fan a Roma. La prima serata, programmata otto mesi fa, è andata subito esaurita, così gli organizzatori hanno deciso di aggiungere un secondo concerto il 13 settembre. La grande folla si è radunata fin dal pomeriggio, con molti che si sono accampati fuori dal sito per assicurarsi un posto.

( a skanews) — L’Arca di Loré arriva a Roma con Jova al Massimo, al Circo Massimo. Talmente al Massimo che una sera non basta: a otto mesi di distanza la prima data è sold out e apre una seconda data il 13 settembre. Stesso luogo, stesso orizzonte, due serate per chiudere il viaggio estivo di Lorenzo Jovanotti. Lorenzo Jovanotti dà spettacolo al Jova beach party. guarda le foto I concerti romani segnano l’approdo finale di L’Arca di Loré – Jova Summer Party, il nuovo progetto live prodotto e organizzato da Trident Concerts. Un percorso pensato come attraversamento, non come semplice sequenza di date, che trova nella Capitale il suo punto di arrivo naturale. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Non bastava una sera sola al Circo Massimo per accontentare i tantissimi fan Jovanotti raddoppia al Circo Massimo. Apre oggi una seconda data di “Jova al Massimo” il 13 settembre 2026 Jovanotti ha annunciato una seconda data al Circo Massimo il 13 settembre 2026, dopo aver esaurito i biglietti per il primo concerto. Mercato di Natale davanti al Circo Massimo Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Enews 1085 venerdì 6 febbraio 2026; La Gen Z non ha abbandonato il vino. Siamo noi che l’abbiamo reso insopportabile; La scelta del prete; Petrecca, le Olimpiadi sono solo l'ultimo caso: notizie nascoste, sfiducie e il servizio sulla moglie. Le imprese del direttore. Solidarietà, la mensa serale di Santa Caterina non basta: Apriamone, a turno, una in piùBOLOGNA – Il Comune chiama tutte le realtà che si occupano di mense e, più in generale, di solidarietà in città per fare «un ragionamento di sistema», dice l’assessora al Welfare Matilde Madrid. Una ... bologna.repubblica.it Jovanotti annuncia la seconda data al Circo Massimo: il concerto il 13 settembre. Quando e dove comprare i biglietti VIDEO - facebook.com facebook Il CIRCO MASSIMO di Roma raddoppia. Dopo il sold out del 6 giugno aggiunta una nuova data il 7! Biglietti disponibili dalle ore 12 su @LiveNationIT e tutte le biglietterie autorizzate!! x.com