Noleggio a lungo termine il 2025 è un anno da record storico

Nel 2025, il noleggio a lungo termine ha raggiunto un risultato senza precedenti, grazie all’aumento della domanda da parte di aziende e privati che cercano soluzioni più flessibili. Questo boom ha portato a una crescita significativa nel settore, con più persone che scelgono di usare veicoli in modo temporaneo anziché acquistarli. In particolare, le flotte aziendali sono aumentate del 20% rispetto all’anno precedente, evidenziando come questa modalità stia conquistando sempre più utenti.

Il 2025 è stato senza dubbio l'anno del noleggio a lungo termine, il periodo nel quale questo servizio ha avuto una vera e propria consacrazione in Italia apportando un cambiamento emblematico nelle abitudini legate alla mobilità. Secondo i dati più recenti, infatti, il settore ha segnato il record storico, superando la soglia di 1,1 milioni di contratti complessivi, con una crescita del +16,1% rispetto all'anno precedente. L'acquisto tradizionale, ormai, è ampiamente sorpassato ed il noleggio si conferma l'unico vero motore di crescita, arrivando a coprire oltre il 30% delle immatricolazioni totali nel Paese.