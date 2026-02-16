No la neve non è bianca e abbiamo sempre sbagliato a pensare che lo fosse

La neve, che molti credono sia bianca, ha sorpreso gli scienziati rivelando che il suo colore reale è diverso. Questa scoperta nasce da nuove analisi che mostrano come la luce riflessa sulla neve dia un’immagine diversa da quella che abbiamo sempre immaginato. Un esempio concreto sono le fotografie recenti scattate in alta montagna, dove la neve appare di tonalità grigia o azzurra.

Quello che abbiamo sempre dato per scontato si rivela un’illusione ottica: la neve che ammiriamo d’inverno non è affatto bianca. La scienza ci spiega perché i nostri occhi ci ingannano. Quando il paesaggio si ricopre di neve, tutto sembra trasformarsi in un candido manto che riflette la luce del sole in modo abbagliante. Eppure, quella coltre apparentemente bianca nasconde una sorpresa: la neve, in realtà, non ha alcun colore bianco. Si tratta di un fenomeno che i fisici e i meteorologi conoscono bene, ma che continua a stupire chiunque lo scopra per la prima volta. La neve è costituita interamente da ghiaccio, e il ghiaccio è trasparente. 🔗 Leggi su Cultweb.it

