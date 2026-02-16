No al referendum costituzionale una serata informativa all' arena Hesperia di Meldola

Il comitato “Giusto dire No” organizza una serata informativa a Meldola per spiegare le ragioni del no al referendum costituzionale. La riunione si terrà martedì 17 alle 20, nella Saletta Pit all’Arena Hesperia di via Roma 1. L’iniziativa coinvolge anche l’Anm e la Cooperativa Casa del Lavoratore, che vogliono chiarire i rischi di questa riforma. La serata mira a fornire dettagli concreti e a rispondere alle domande dei cittadini interessati.

La serata si prefigge lo scopo di spiegare le ragioni del no al Referendum dal punto di vista tecnico e giuridico, entrando nel dettaglio della riforma costituzionale promossa dal governo La serata, aperta alla cittadinanza, vedrà la partecipazione di 4 personalità note del mondo giudiziario forlivese: i pm Laura Brunelli e Andrea Marchini, il giudice Ilaria Rosati e il già magistrato Carlo Sorgi. La serata si prefigge lo scopo di spiegare le ragioni del no al Referendum dal punto di vista tecnico e giuridico, entrando nel dettaglio della riforma costituzionale promossa dal governo.

