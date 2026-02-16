Niscemi Meloni torna in aree colpite da frana | Stanziati €150mln nuovo decreto pronto da mercoledì priorità a ricostruzione e indennizzi

Il governo ha destinato 150 milioni di euro per ricostruire le zone di Niscemi colpite da una frana, dopo il sopralluogo della premier Meloni. La leader è tornata nelle aree danneggiate dal ciclone Harry, che hanno subito danni significativi. Durante il suo tour, ha incontrato alcuni sfollati e ha annunciato che un nuovo decreto sarà pronto già da mercoledì. Le principali azioni prevedono la demolizione degli edifici pericolanti, la messa in sicurezza delle aree e l’acquisto di nuove case per le famiglie sfollate.

Secondo sopralluogo della premier nelle aree siciliane colpite dal ciclone Harry e a Niscemi. Dopo l'incontro con un gruppo di sfollati, il punto stampa: "Lo Stato c'è, 3 direttrici principali di intervento: demolizione degli edifici, messa in sicurezza e acquisto di nuovi immobili". Al suo arrivo a Niscemi, Giorgia Meloni è stata accolta dal sindaco Massimiliano Conti che, rivolgendosi alla premier ha affermato: Non ci fermiamo e non molliamo. Mai, la risposta della president. "Niscemi è il comune più monitorato d'Europa. Stiamo prevedendo fondi tra ordinari e immediati su tre direttrici: la demolizione degli edifici, la messa in sicurezza e l'acquisto di nuovi immobili".