A Niscemi, il comitato cittadino ha incontrato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni per chiedere garanzie di sicurezza. La delegazione, formata da residenti preoccupati, ha sottolineato la volontà di restare nella loro città, anche dopo il crollo di una parte del territorio avvenuto nel 2026. Durante l'incontro in municipio, i cittadini hanno portato alla Meloni le loro richieste di interventi immediati per mettere in sicurezza le abitazioni e le strade locali.

Il confronto in municipio con la presidente del Consiglio. A Niscemi si è svolto un incontro istituzionale tra una delegazione del comitato cittadino nato dopo l'evento franoso del 2026 e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. A rappresentare i cittadini è stato Sergio Cirrone, (foto dal profilo FB) portavoce del comitato "Evento franoso Niscemi 2026", che ha riferito all'Ansa l'esito del vertice tenutosi in municipio. "Abbiamo percepito la vicinanza e l'attenzione delle istituzioni", ha dichiarato Cirrone al termine dell'incontro. "Alla premier abbiamo ribadito che il nostro desiderio è restare a Niscemi, continuare a vivere qui, ma in condizioni di sicurezza".

© Dayitalianews.com - Niscemi, il comitato cittadino incontra Meloni: “Vogliamo restare qui, ma in sicurezza”

