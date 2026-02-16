Niscemi frana | oltre 1300 interventi e allerta speculazioni Commissione ristori al lavoro per la trasparenza

Una frana a Niscemi ha causato danni a decine di abitazioni e strade, spingendo le autorità a intervenire con oltre 1300 interventi di emergenza. La comunità si trova ora a confrontarsi con le richieste di risarcimento e con le accuse di tentativi di speculazione sui fondi destinati alla ricostruzione. La commissione incaricata di gestire i ristori sta lavorando per garantire maggiore trasparenza e prevenire abusi. Nel frattempo, i residenti continuano a chiedere risposte chiare su come verranno gestiti i fondi pubblici.

Niscemi, Frana e Ristori: Una Comunità in Cerca di Risposte tra Solidarietà e Allerta Speculazioni. Niscemi, in provincia di Caltanissetta, è al centro di una complessa fase di ricostruzione dopo la recente frana. Oltre mille interventi sono stati completati nella zona rossa, mentre l’amministrazione comunale si prepara ad avviare una rigorosa valutazione delle richieste di contributi e ristori. Il sindaco Massimiliano Conti ha espresso fermezza contro ogni tentativo di speculazione, promettendo di difendere la dignità e gli interessi della comunità locale. L’Emergenza e la Risposta Iniziale. La frana ha richiesto un massiccio intervento di soccorso, con i vigili del fuoco ancora attivi nella zona rossa per garantire la sicurezza degli edifici e assistere i residenti nel recupero dei loro beni.🔗 Leggi su Ameve.eu

A Niscemi, i vigili del fuoco continuano a lavorare dopo la frana che ha colpito il paese ieri mattina.

Una frana si è abbattuta a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, e ha fatto chiudere tre scuole.

