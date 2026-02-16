Niscemi frana | oltre 1300 interventi e allerta speculazioni Commissione ristori al lavoro per la trasparenza
Una frana a Niscemi ha causato danni a decine di abitazioni e strade, spingendo le autorità a intervenire con oltre 1300 interventi di emergenza. La comunità si trova ora a confrontarsi con le richieste di risarcimento e con le accuse di tentativi di speculazione sui fondi destinati alla ricostruzione. La commissione incaricata di gestire i ristori sta lavorando per garantire maggiore trasparenza e prevenire abusi. Nel frattempo, i residenti continuano a chiedere risposte chiare su come verranno gestiti i fondi pubblici.
Niscemi, Frana e Ristori: Una Comunità in Cerca di Risposte tra Solidarietà e Allerta Speculazioni. Niscemi, in provincia di Caltanissetta, è al centro di una complessa fase di ricostruzione dopo la recente frana. Oltre mille interventi sono stati completati nella zona rossa, mentre l’amministrazione comunale si prepara ad avviare una rigorosa valutazione delle richieste di contributi e ristori. Il sindaco Massimiliano Conti ha espresso fermezza contro ogni tentativo di speculazione, promettendo di difendere la dignità e gli interessi della comunità locale. L’Emergenza e la Risposta Iniziale. La frana ha richiesto un massiccio intervento di soccorso, con i vigili del fuoco ancora attivi nella zona rossa per garantire la sicurezza degli edifici e assistere i residenti nel recupero dei loro beni.🔗 Leggi su Ameve.eu
Frana a Niscemi, proseguono gli interventi: assistenza ai residenti e via ai ristori
A Niscemi, i vigili del fuoco continuano a lavorare dopo la frana che ha colpito il paese ieri mattina.
Frana a Niscemi, tre scuole chiuse: oltre 300 bimbi senza aula. Al lavoro per soluzioni rapide senza doppi turni né didattica a distanza
Una frana si è abbattuta a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, e ha fatto chiudere tre scuole.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Niscemi - Frana, abitazioni e negozi evacuati lungo la strada provinciale 11; Niscemi: nell’indagine sulla frana verrà usata anche l’IA.
Frana a Niscemi, proseguono gli interventi: assistenza ai residenti e via ai ristoriI vigili del fuoco continuano le operazioni nella zona rossa, con oltre 1.300 interventi dall’inizio dell’emergenza. Il sindaco Conti annuncia la commissione per valutare contributi e risarcimenti ... msn.com
Niscemi travolta dalla frana: il paese ferito, oltre 1.600 evacuati. E il Comando Generale dei Carabinieri interviene per i militariDisastro nel centro abitato di Niscemi Una vasta frana ha colpito il centro abitato di Niscemi, comune della provincia di Caltanissetta, in Sicilia, dando or ... infodifesa.it
Ciclone Harry e frana Niscemi: Consulta degli Ingegneri propone una Long List di esperti #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook
A Niscemi la frana continua a mangiarsi pezzi di città. Nelle province siciliane il ciclone Harry ha mangiato pezzi di economia. In mezzo c’è il governo Meloni. O meglio: il suo grande classico. L’attesa. I giornali raccontano due storie che in realtà sono la stessa x.com