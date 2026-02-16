Nigeria says 100 US forces arrive expanding mission
Centinaia di soldati americani sono atterrati in Nigeria, causando un aumento delle attività militari nella regione. La notizia è stata comunicata dal portavoce dell’esercito nigeriano, che ha confermato l’arrivo di circa 100 militari degli Stati Uniti. La presenza crescente si inserisce in un più ampio sforzo di Washington di rafforzare la propria presenza in Africa occidentale. La missione degli Stati Uniti si espande, con obiettivi ancora non chiaramente definiti.
DAKAR, Feb 16 (Reuters) - About 100 U.S. forces personnel have arrived in Nigeria, the West African country’s defense headquarters spokesman said on Monday, as Washington scales up a military operation against what it regards as extremism. In December, the U.S. carried out strikes targeting Islamic State-linked militants, and a small U.S. team of military personnel has been operating on the ground to help boost Nigeria’s intelligence capabilities. Regalati o regala Internazionale. Con un unico abbonamento hai la rivista di carta e tutte le versioni digitali. 🔗 Leggi su Internazionale.it
US military says some forces have been dispatched to Nigeria
La presenza militare americana in Nigeria si fa più concreta.
Iranians arrive in Turkey through border gate as crackdown persists
Il 14 gennaio, numerosi cittadini iraniani hanno attraversato il confine verso la Turchia, in un contesto di crescente repressione in Iran.
Trump's case for striking Venezuela
Nigeria Says 100 US Forces Arrive, Expanding MissionDAKAR, Feb ?16 (Reuters) - ?About 100 ?U.S. forces ?personnel have arrived ?in Nigeria, the ?West ?African ?country's defense headquarters spokesman said ?on Monday, as ?Washington scales up a ... usnews.com
MUHIMMIYAR SANARWA: Sauyin Kwanan Taron NNYSC-NGGT 2026. A madadin NGGT Nigeria, muna mia uzuri ga dukkan wakilai, manyan bai, da shugabannin matasa. Sakamakon wasu dalilai da ba a zata ba, an sauya kwanan wata na Taron Masu - facebook.com facebook