nigeria says 100 us forces arrive expanding mission

Centinaia di soldati americani sono atterrati in Nigeria, causando un aumento delle attività militari nella regione. La notizia è stata comunicata dal portavoce dell’esercito nigeriano, che ha confermato l’arrivo di circa 100 militari degli Stati Uniti. La presenza crescente si inserisce in un più ampio sforzo di Washington di rafforzare la propria presenza in Africa occidentale. La missione degli Stati Uniti si espande, con obiettivi ancora non chiaramente definiti.

