Nigel Hayes- arriva al Panathinaikos | l' ala americana sbarca in Grecia

Nigel Hayes-Davis, l’ala americana, è arrivato questa mattina a Atene alle 01:30, in ritardo rispetto alle altre novità del team, per un accordo che potrebbe cambiare le carte in tavola. Aereo partito dagli Stati Uniti, ha scelto un volo diretto per la Grecia, portando con sé l’esperienza accumulata in Europa e negli NBA G League.

Un aggiornamento significativo accompagna la preparazione del Panathinaikos AKTOR: Nigel Hayes-Davis è giunto in Grecia alle 01:30, con un ingresso a basso profilo e senza la presenza di pubblico né media all'aeroporto. Nei prossimi giorni la squadra procederà con le visite mediche e, subito dopo, l'atleta si unirà al gruppo per le sedute di allenamento, con l'obiettivo di valutare rapidamente la condizione e accelerare l'inserimento nel contesto tecnico. L'entrata in paese è stata gestita senza clamori: arrivo alle 01:30 e ingresso senza alcuna cornice mediatica o di pubblico, garantendo riservatezza al nuovo elemento della rosa.