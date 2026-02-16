Niente tailleur pastello | la nuova First Lady di New York ha appena riscritto le regole del gioco

Rama Duwaji, nuova First Lady di New York, ha scelto di uscire dagli schemi tradizionali, portando in passerella uno stile originale che ha sorpreso molti. La giovane artista siriana-americana di 28 anni ha deciso di abbandonare il classico tailleur pastello, preferendo look più audaci e colori vivaci. Durante la recente settimana della moda, ha mostrato un modo diverso di esprimersi, attirando l’attenzione di fotografi e pubblico con outfit che uniscono creatività e personalità.

R ama Duwaji non è la tipica moglie di un politico. La nuova First Lady di New York, artista e illustratrice siriano-americana di 28 anni, ha portato una ventata di freschezza radicale alla New York Fashion Week. È apparsa in prima fila alla sfilata Autunno Inverno 20262027 di Diotima, il marchio della stilista giamaicana Rachel Scott (recentemente nominata alla guida di Proenza Schouler). Una presenza che è un chiaro manifesto di intenti: sostenere il talento indipendente e multiculturale della sua città attraverso scelte estetiche consapevoli e d’avanguardia. NYFW 2026: le star in front row. guarda le foto Rama Duwaji, il look con doppio trench alla NYFW. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Niente tailleur pastello: la nuova First Lady di New York ha appena riscritto le regole del gioco Tecniche di marketing creative che hanno riscritto le regole del gioco Pamela Anderson sul mostrarsi a viso nudo, senza trucco: «Ho riscritto le regole del gioco» Pamela Anderson si racconta in un'intervista a People, condividendo il suo percorso di liberazione dal trucco. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Kate Middleton cambia stile: niente più tailleur tinta unita, ora indossa la stampa preferita di Lady D.Kate Middleton è tornata ad apparire in pubblico a Londra e per l’occasione ha rivoluzionato ancora il suo stile: niente più tailleur rigorosi, ora indossa la stampa preferita di Lady Diana. Segui le ... fanpage.it È la più giovane first lady della Grande Mela di sempre - facebook.com facebook «Melania», il documentario sulla First Lady Usa è un flop: 104 spettatori in Italia x.com