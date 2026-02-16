Nicola D’Auria di Dora Sarchese eletto presidente provinciale di Acli Terra Chieti

Nicola D’Auria di Dora Sarchese ha ottenuto la carica di presidente provinciale di Acli Terra Chieti dopo essere stato scelto dal consiglio provinciale. La nomina è arrivata durante una riunione che si è svolta subito dopo il congresso dello scorso 30 novembre 2025, un evento che ha coinvolto diversi rappresentanti del settore agricolo. D’Auria, noto per il suo impegno nelle aziende vinicole della zona, si prepara a guidare l’associazione con nuovi obiettivi e strategie concrete.

Nicola D’Auria è il nuovo presidente provinciale di Acli Terra Chieti. L’elezione è avvenuta all’interno del consiglio provinciale formatosi a seguito del congresso celebrato lo scorso 30 novembre 2025, segnando un momento di rinnovamento e ambizione per l’associazione professionale agricola delle Acli nel territorio teatino. D’Auria, classe 1965, figura di spicco del panorama imprenditoriale abruzzese, è titolare della storica Cantina Dora Sarchese di Ortona. È stato presidente nazionale del Movimento Turismo del Vino e attualmente è coordinatore territoriale dell’Abruzzo e delegato di Chieti per l’Accademia Italiana della Cucina e, nel recente congresso di Bologna, è stato eletto componente del consiglio Nazionale di Acli Terra.🔗 Leggi su Chietitoday.it

