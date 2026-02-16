Nicola D’Auria di Dora Sarchese eletto presidente provinciale di Acli Terra Chieti
Nicola D’Auria di Dora Sarchese ha assunto la carica di presidente provinciale di Acli Terra Chieti dopo essere stato scelto dal consiglio riunito subito dopo il congresso del 30 novembre 2025. D’Auria, noto per il suo lavoro nelle vigne di Sarchese, prende il comando in un momento in cui l’associazione punta a rafforzare il ruolo degli agricoltori locali. Durante l’incontro, ha promesso di sostenere le piccole aziende agricole e di promuovere pratiche sostenibili nella provincia.
Nicola D’Auria è il nuovo presidente provinciale di Acli Terra Chieti. L’elezione è avvenuta all’interno del consiglio provinciale formatosi a seguito del congresso celebrato lo scorso 30 novembre 2025, segnando un momento di rinnovamento e ambizione per l’associazione professionale agricola delle Acli nel territorio teatino. D’Auria, classe 1965, figura di spicco del panorama imprenditoriale abruzzese, è titolare della storica Cantina Dora Sarchese di Ortona. È stato presidente nazionale del Movimento Turismo del Vino e attualmente è coordinatore territoriale dell’Abruzzo e delegato di Chieti per l’Accademia Italiana della Cucina e, nel recente congresso di Bologna, è stato eletto componente del consiglio Nazionale di Acli Terra.🔗 Leggi su Chietitoday.it
