New York Fashion Week | c' è anche Rama Duwaji la first lady della Grande Mela nel front row delle sfilate

Durante la Settimana della Moda di New York, Rama Duwaji, moglie del sindaco, ha attirato l'attenzione sedendosi in prima fila alla sfilata di Diotima. La presenza della first lady della città ha sorpreso molti, soprattutto perché si è mostrata intenta a seguire attentamente le creazioni degli stilisti. Accanto a lei, altre celebrità come Mary Leest e Becky G sono state viste mentre ammiravano le collezioni firmate Cult Gaia.

Nella penultima giornata di Fashion Week, a fare il suo ingresso, un po' inaspettato, è stata Rama Duwaji, l'illustratrice e moglie di Zohran Mamdani, sindaco di New York, che si è seduta tra le prime file di Diotima. La first lady della Grande Mela ha confermato il suo stile morigerato, ma mai scontato, dimostrato nelle rade apparizioni pubbliche optando, per l'occasione, per un look dal guizzo creativo, dato da quella che appare come una sovrapposizione di capispalla. Vedi il cappotto check sotto il quale si nasconde un abito, ma in versione trench con colletto dai mini fori. A completare il tutto stivali di pelle nera abbinati alla borsa con borchie e maxi cerchi anni Novanta - sebbene lei appartenga alla Gen Z - ai lobi.