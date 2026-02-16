Neureuther | È uno slalom per Noel Vinatzer è velocissimo ma Il mio mito? Tomba!

Neureuther ha commentato la gara di oggi, spiegando che si trattava di uno slalom dedicato a Noel, e ha sottolineato la velocità di Vinatzer, anche se ha anche condiviso il suo mito, Tomba. L'ex campione del mondo, figlio di Christian e Rosi Mittermeier, due volte campionessa olimpica, ha poi raccontato un dettaglio sulla propria infanzia, rivelando che in famiglia i trofei non venivano mai messi in mostra.

L'ultima volta che avevamo visto Felix Neureuther era il 12 novembre 2017, piccolo aeroporto vicino Levi, Finlandia. Il giorno prima aveva vinto lo slalom di Coppa del Mondo nel Circolo Polare Artico: sarebbe stata la sua ultima vittoria. Stava tornando a casa, in Germania, dalla sua piccola Matilda, appena nata. Un grave infortunio in allenamento, pochi giorni dopo, l'avrebbe fatto fermare per tredici mesi: rientrato nel 2018, si è ritirato nel 2019. Quasi dieci anni dopo, lo slalomista tedesco (13 vittorie in CdM e l'oro iridato a squadre a Bormio nel 2005), ha conservato la stessa serena intelligenza di allora.