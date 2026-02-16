Netanyahu mette fine al sogno dei due Stati annunciando l’espansione di Gerusalemme nei territori palestinesi e la nuova stretta sulla Cisgiordania Ira di Riyad | Israele viola il diritto internazionale

Benjamin Netanyahu ha approvato una legge che espande Gerusalemme nei territori palestinesi, causando reazioni di protesta e tensioni crescenti nella regione. La decisione del premier israeliano apre ufficialmente alla possibilità di annettere parti della Cisjordania, ignorando le critiche internazionali e il diritto internazionale. Riyad ha condannato l’azione di Israele, accusando il governo di Gerusalemme di violare le norme stabilite a livello globale. La legge, sostenuta dal governo di Netanyahu, limita i diritti dei palestinesi e alimenta i timori di una escalation nel conflitto. Mentre gli Stati Uniti di Trump e l’Unione Europea mantengono un atteggiamento di

Una firma su una legge controversa, fortemente voluta dal governo di Benjamin Netanyahu, erode ancor di più i diritti del popolo palestinese e, nel silenzio degli Usa di Donald Trump e dell'Ue di Ursula von der Leyen, fa riesplodere le tensioni in Medio Oriente. Con una mossa inattesa, Tel Aviv ha annunciato la creazione di un nuovo insediamento che finisce per espandere la città di Gerusalemme verso est, penetrando nel cuore della Cisgiordania, formalmente guidata dalle autorità palestinesi ma nei fatti occupata sine qua non dall'Idf. Il nuovo insediamento a Gerusalemme. Il progetto, firmato dai ministeri israeliani delle Finanze e degli Alloggi, prevede la creazione di circa 2.