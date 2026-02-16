nessun gol fuori dalla Nazionale e bastone di Cesc

Álvaro Morata si trova in una fase difficile della sua carriera, dopo essere stato escluso dalla Nazionale e aver ricevuto critiche da Cesc Fàbregas. La sua assenza dalla squadra spagnola ha suscitato discussioni tra i tifosi, mentre il commento del suo ex compagno di squadra ha aggiunto pepe alla situazione. Morata, che ha segnato pochi gol quest'anno, ora cerca di ritrovare fiducia e forma in Italia.

2026-02-15 10:25:00 Il web è in trepidazione: Álvaro Morata vive momenti complicati al suo ritorno a Serie A. L’attaccante del Real è stato espulso nell’ultima partita della Come contro la Fiorentina (1-2) dopo aver litigato con un rivale quando la sua squadra era disperatamente alla ricerca di un pareggio. Morata che aveva un giallo, si è riscaldato ed è entrato nella punta con Mandragora che ha finito per dare una violenta testata quando l’azione del gioco era altrove. Morata dà una testata a un avversario dopo una provocazione: espulsione da manuale SERIE A Una foga, indegna di un giocatore esperto, che ha lasciato la sua squadra in dieci quando ha provato a salvare un punto che gli è valso un rimprovero da parte del suo allenatore, Cesc Fabregas.🔗 Leggi su Justcalcio.com

Alessandro Bastoni è al centro delle polemiche dopo l’Inter-Juventus, a causa della sua decisione di non essere convocato in nazionale.

Il Como di Cesc Fabregas si prepara a un nuovo impegno in campionato, dopo una vittoria importante.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.