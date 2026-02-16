Nella ricorrenza del patrocinio a Botrugno si ritrovano le municipalità Oronziane

Il sindaco di Botrugno, Silvano, ha deciso di invitare le municipalità della zona Oronziana a partecipare alla festa di Sant'Oronzo, per ricordare il terremoto del 1743 che colpì tutta la Terra d'Otranto. La cerimonia si svolge ogni anno il 20 febbraio e si tiene in occasione del patrocinio locale, che celebra la protezione del santo. Quest’anno, oltre alle autorità di Botrugno, sono arrivati rappresentanti di altri comuni vicini, portando con sé bandiere e simboli delle rispettive comunità.

Nel giorno in cui si commemora lo scampato terremoto del 1743 ritorna l'appuntamento che unisce la rete delle comunità unite dalla devozione e dalla protezione del santo Si tratta di un percorso iniziato molti anni fa, con l'obiettivo di tracciare un interscambio culturale, di marketing e di turismo religioso. Il programma di questa edizione prevede l'accoglienza delle delegazioni alle ore 10,30 presso il Palazzo Marchesale con i saluti istituzionali, la illustrazione e progetti e prossime iniziative del Cammino delle Città Oronziane da parte di Renato Di Gregorio. Al termine, cerimonia di riconoscenza con la consegna delle chiavi delle città oronziane a Michele Seccia, arcivescovo emerito di Lecce.