Nel crepuscolo della storia | Lo Stato mondiale di Jünger

Ernst Jünger, veterano della Prima guerra mondiale e figura chiave della generazione segnata dal conflitto, ha scritto “Lo Stato mondiale” proprio mentre il mondo si avvicina a nuove tensioni geopolitiche. La sua opera, ora ripubblicata da SE, analizza con sguardo critico le trasformazioni del potere e le nuove forme di controllo che si affermano, portando alla luce le radici di un sistema globale in evoluzione. Un esempio concreto di questa dinamica si ritrova nelle sue riflessioni sulla crescente automazione e sorveglianza, che già all’epoca preoccupavano per le implicazioni sul libero individuo.

Roma, 16 feb – Sembra un curioso scherzo del destino che un libro come Lo Stato mondiale, da poco ripubblicato da SE, sia stato scritto dal pugno di Ernst Jünger, eroe della Prima guerra mondiale, simbolo di quella generazione cresciuta tra il sangue e il fango delle trincee, principale interprete della corrente nazional-rivoluzionaria. A qualcuno potrebbe sembrare perfino un tradimento, una fuga, uno sfaldamento, rispetto a quelle posizioni. Ma è davvero così? Lo Stato mondiale di Ernst Jünger. L' accelerazione, che – per Jünger – caratterizza la vita di tutti noi e il suo incessante movimento, si è oggi acutizzata.