Nel 2026 le borse si scelgono in base al manico | il dettaglio che detta tendenza

Nel 2026, le borse si preferiscono per il manico: è questo il dettaglio che guida le scelte dei consumatori, evidenziando come la semplicità nel design stia prendendo il sopravvento. Le tendenze nel mondo dei gioielli e degli accessori puntano a linee pulite e forme nette, eliminando le decorazioni superflue. I modelli più in voga sono quelli con volumi scultorei e pezzi audaci, che si distinguono senza ricorrere a dettagli elaborati.

Le tendenze gioiello del 2026 parlano chiaro: meno sfarzo, più forma. Addio alle decorazioni eccessive, spazio a volumi scultorei, linee nette, pezzi bold che si fanno notare senza bisogno di essere complessi. Un'estetica ben precisa che, forse in modo inatteso, ha contagiato anche il mondo degli accessori. Ed è così che nasce (e si impone) la tendenza delle borse con manico rigido. Va all'asta la Birkin Voyageur, la borsa decorata a mano da Jane Birkin X Un dettaglio strutturale che diventa protagonista, trasformando la borsa in un oggetto di design. Le Maison del lusso l'hanno interpretata in tutte le sue declinazioni, ma il trend ha rapidamente superato i confini dell'Alta Moda, arrivando anche sugli scaffali più accessibili.