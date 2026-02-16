nei luoghi segreti dove nasce la musica

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE ( Tutti suonano Sanremo ) Dallo spot itinerante Tutti cantano Sanremo, in cui centinaia di italiani nelle piazze cantano hit del Festival, è nato Tutti suonano Sanremo, un viaggio raccontato dalla voce narrante di Carlo Conti attraverso conservatori e luoghi di formazione musicale alla scoperta di giovani dediti alla loro passione. Il format, curato dalle Direzioni Comunicazione e Prime Time, venerdì in seconda serata su Rai 1 è stato visto da 1,2 milioni di spettatori con l’11.3% di share. Un bel modo di far luce su alcune istituzioni musicali sparse sul nostro territorio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

