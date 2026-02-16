‘Ndrangheta nel Vibonese si torna in aula | in 77 davanti ai giudici NOMI e DETTAGLI

Il 27 maggio a Lamezia Terme inizia il processo ‘Ndrangheta nel Vibonese, perché 77 imputati devono rispondere di accuse legate alle attività criminali della cosca. Tra loro ci sono anche alcuni esponenti di spicco, tra cui Giuseppe Romano e Marco Rizzo, che si trovano davanti ai giudici per una vasta indagine condotta negli ultimi anni. La prima udienza si svolge in un’aula gremita di pubblico, mentre le forze dell’ordine monitorano attentamente gli imputati e le loro famiglie presenti in tribunale.

Vibonese sotto processo: la 'Ndrangheta torna in aula con 77 imputati. Si apre il 27 maggio a Lamezia Terme un nuovo capitolo del maxiprocesso 'Ndrangheta nel Vibonese, denominato Maestrale. La Corte d'Appello di Catanzaro chiamerà in causa 77 persone, tra imprenditori, professionisti e funzionari pubblici, coinvolti in un'indagine che ha svelato una rete di interessi e collegamenti radicata nel territorio e capace di condizionare l'economia e la politica locale. Un'indagine complessa: dai filoni "Olimpo", "Maestrale-Carthago" e "Imperium". Il processo d'appello nasce dalle dinamiche successive al verdetto di primo grado, emesso nel marzo dello scorso anno, che aveva portato a 50 condanne e 41 assoluzioni.