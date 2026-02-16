Nba All Star Game 2026 | vince il Team Stars

Il Team Stars si è aggiudicato la vittoria durante l’All Star Game 2026, giocato questa notte alla Intuit Dome di Los Angeles. La partita ha visto un’ottima performance di alcuni dei migliori giocatori della lega, attirando un pubblico numeroso e appassionato. La squadra ha mostrato una forte grinta fin dal primo quarto, con azioni spettacolari e molte schiacciate.

Questa notte, sul parquet della Intuit Dome di Los Angeles, è andato in scena l' All Star Game 2026 della Nba. A vincere è stato il Team Usa Stars trascinato da Anthony Edwards, stella dei Minnesota Timberwolves, che ha anche conquistato il premio di Mvp. Quest'anno il torneo è stato organizzato seguendo un nuovo formato a tre squadre, per renderlo più accattivante. Nella prima partita il Team Usa Stars si è imposto sul Team World con il punteggio di 37-35. Spiccano i 14 punti di Victor Wembanyama e i 13 di Edwards. Il Team Vince ha vinto contro il Team Melo nella finale delle Rising Stars all'NBA All Star Game 2026, disputata all'Intuit Dome di Los Angeles. Il Team Usa Stars ha conquistato la vittoria all'All Star Game dell'NBA, con Anthony Edwards che si è aggiudicato il riconoscimento di MVP.