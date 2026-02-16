Navalny l’avvocata Sobol accusa Putin | dialogo impossibile solo la forza può cambiare la Russia

La Morte di Navalny: L'Avvocata Sobol Accusa Putin, "Il Dialogo È Inutile". La morte in carcere dell'oppositore russo Aleksej Navalny ha scosso la comunità internazionale e riacceso i riflettori sulla repressione politica in Russia. Ljubov Sobol, avvocata che ha collaborato strettamente con Navalny, ha espresso un giudizio senza appello sul presidente Vladimir Putin, affermando che qualsiasi tentativo di negoziazione è inutile: il Cremlino, a suo dire, comprende solo il linguaggio della forza. La sua testimonianza, rilasciata a due anni dalla scomparsa dell'attivista, getta nuova luce sulle dinamiche interne all'opposizione russa e sulla sua lotta per la democrazia. Russia, Navalny ucciso con il veleno della rana "freccia". La moglie Yulia: "Putin è responsabile" Alexei Navalny è morto due anni fa a causa del veleno della rana "freccia", un elemento che ha provocato il suo decesso. «Navalny avvelenato da Mosca con la tossina di rana freccia»: l'accusa dei cinque Paesi europei. La moglie «Putin assassino, ora ci sono le prove» Cinque Paesi europei accusano Mosca di aver avvelenato Alexei Navalny, il noto oppositore di Vladimir Putin, usando una tossina estratta dalla rana freccia. Sobol: Putin non pagherà per Navalny. Negoziare con lui è inutile, capisce solo l'uso della forza. #AlexeijNavalny è stato ucciso con una potente tossina. A dirlo in un comunicato congiunto, a 2 anni dalla morte, i ministri degli esteri di 5 Paesi europei. #Mosca smentisce: "Solo insinuazioni"