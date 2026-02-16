Navalny la vedova Yulia | Già sapevo che Putin uccise mio marito ora abbiamo le prove
Yulia Navalny afferma di aver scoperto le prove che collegano Vladimir Putin alla morte di suo marito, Alexei Navalny. La vedova del noto oppositore politico rivela di aver sempre sospettato un coinvolgimento diretto del presidente russo, ma ora dispone di elementi concreti che lo confermerebbero. La scoperta arriva due anni dopo la scomparsa di Navalny, avvenuta il 16 febbraio 2024, all’età di 48 anni.
Sono passati due anni dalla scomparsa di Alexei Navalny, attivista e oppositore di Vladimir Putin morto il 16 febbraio 2024 all’età di 48 anni. Secondo un’inchiesta condotta da Regno Unito, Svezia, Paesi Bassi, Francia e Germania il politico di Butyn è stato avvelenato con una tossina letale mentre era detenuto nella colonia penale di Charp, nella Siberia occidentale. Navalnaya: “Mio marito è stato ucciso da Putin”. “Sono soddisfatta. È difficile per me dire che sia una buona notizia, perché, sapete, mio marito è stato ucciso. Naturalmente io lo sapevo già: aveva meno di 50 anni. E sebbene avesse vissuto in condizioni dure, fosse stato torturato, io ero sicura che si prendesse cura di sé, che pensasse alla salute. 🔗 Leggi su Lapresse.it
