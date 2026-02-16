Nauticsud continua la crisi del diportismo Alla Mostra d’Oltremare vendite e visitatori in calo

Nauticsud ha registrato un calo di vendite e visitatori a causa della difficile situazione economica che colpisce il settore del diportismo. La Mostra d’Oltremare di Napoli ha visto un forte declino rispetto alle edizioni precedenti, con meno espositori e un pubblico più ridotto rispetto agli anni scorsi. Questa diminuzione si riscontra in tutta Europa, riflettendo le sfide che affrontano le fiere nautiche di settore.

Anche il salone internazionale di Napoli si inchina alla flessione di mercato, registrata in tutte le fiere di settore in Europa, della nautica da diporto. Dopo nove giorni di esposizione il Nauticsud evidenzia una forte contrazione, sia per le presenze di visitatori, sia per i numeri di imbarcazioni vendute. Afina, che organizza il salone in collaborazione con Mostra d’Oltremare, è pronta al cambio di data della fiera, spostandola ad ottobre già dal 2026. Ora spetta alla Mostra d’Oltremare difendere il brand di proprietà della S.p.A. della fiera più longeva del proprio calendario fieristico. fier“La soluzione è unica per consentire al salone la sopravvivenza: spostare il salone Nauticsud ad ottobre per consentire ai cantieri produttori di poter avere più tempo a disposizione per costruire le imbarcazioni e lavorare con un pacchetto commissioni già definito, inoltre – spiega Gennaro Amato, presidente di Afina -, in caso di permute si ha più tempo per rivendere l’usato.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Questa mattina a Napoli si apre il 52° Nauticsud, l’evento dedicato al mondo della nautica.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.