L’Unione sindacale italiana finanzieri (Usif) ha lanciato una campagna di raccolta fondi per aiutare le famiglie dei quattro militari della Guardia di Finanza coinvolti nel procedimento giudiziario legato al naufragio di Steccato di Cutro, avvenuto a febbraio 2023. La decisione nasce dopo che i familiari hanno espresso preoccupazione per le ripercussioni economiche di questa vicenda. La raccolta, aperta a tutti i cittadini, mira a fornire un sostegno concreto alle famiglie che si trovano ad affrontare un momento difficile.

L’Unione sindacale italiana finanzieri ( Usif ) ha avviato una raccolta fondi pubblica e volontaria a sostegno delle famiglie di quattro militari della Guardia di Finanza coinvolti nel procedimento giudiziario legato al naufragio di Steccato di Cutro, avvenuto nel febbraio 2023. Lo rende noto lo stesso sindacato, spiegando che l’iniziativa nasce con finalità esclusivamente solidaristiche, in un momento particolarmente delicato per i militari e per i loro familiari. “Attenzione alla dimensione umana” «Esprimiamo il massimo rispetto per il lavoro della magistratura, cui spetta l’accertamento dei fatti – dichiara il segretario generale dell’Usif, Vincenzo Piscozzo – ma riteniamo doveroso richiamare l’attenzione sulla dimensione umana che questa vicenda comporta». 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Naufragio di Cutro, raccolta fondi del sindacato per le famiglie dei finanzieri indagati

In seguito al naufragio di Cutro, emergono gli audio ufficiali delle forze di polizia che spiegano i motivi del ritardo nei soccorsi e le strategie future.

Si apre una fase decisiva nel processo sul naufragio di Cutro.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.