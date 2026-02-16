Nathalia ha vissuto 15 anni senza una diagnosi certa di fibromialgia, perché i medici le hanno prescritto solo esami senza trovare una risposta. La sua storia dimostra come questa malattia, riconosciuta dall’OMS dal 1992, continui a essere sottovalutata e poco compresa. Durante tutto questo tempo, Nathalia si sentiva spesso come una marionetta, manipolata dalle diagnosi che non arrivavano. Un dettaglio concreto è che, nonostante i sintomi intensi, le sono state offerte poche soluzioni efficaci.

Fibromialgia, questa sconosciuta Insidiosa, invalidante e spesso «invisibile». Qualcuno dice che non esiste, qualcun altro la chiama la malattia delle emozioni inespresse. Ciò che è certo è che la fibromialgia, riconosciuta nel 1992 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità con la Dichiarazione di Copenaghen - ed entrata lo scorso anno ai LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) che garantiscono maggiore assistenza, tutela e un approccio terapeutico combinato - è una sindrome caratterizzata da dolore articolare diffuso, stanchezza cronica e disturbi cognitivi. A farne le spese, più spesso, le donne in età lavorativa. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Nathalia e la sua storia di fibromialgia non riconosciuta: «Sembravo una marionetta nelle mani dei medici che hanno continuato per 15 anni a prescrivermi esami, senza mai arrivare a una diagnosi»

