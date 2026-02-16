Leonardo Spinazzola annuncia in diretta il suo futuro dopo aver contribuito al pareggio tra Napoli e Roma. Durante la trasmissione serale, il calciatore ha detto di voler restare a lungo nel club partenopeo, spiegando di sentirsi a suo agio e di avere ancora molti obiettivi da raggiungere con la squadra. La sua dichiarazione arriva dopo settimane di voci sui possibili trasferimenti e rinnovi contrattuali. Spinazzola ha anche aggiunto di apprezzare il supporto dei tifosi e di essere pronto a dare il massimo per la stagione in corso.

Leonardo Spinazzola è stato uno dei protagonisti della sfida pareggiata dal Napoli contro la Roma nella serata di ieri. L’esterno azzurro ha firmato la prima delle due reti messe a segno contro i giallorossi, e di fatto è stato un elemento importante in campo per Antonio Conte. Napoli, Spinazzola e il futuro in azzurro. Interventio in mixed zone ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Spinazzola ha anche parlato di quello che potrebbe essere un futuro ancora con indosso la maglia del Napoli. “Il mio futuro? In questo momento non ci penso, sto dando tutto per questa squadra, se il presidente, il direttore, il mister e tutti quelli che dovranno decidere vorranno premiare quello che sto facendo, io sarò felicissimo”. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, Spinazzola parla del futuro: annuncio in diretta

Spinazzola evidenzia come l’energia sia stata la chiave nel match contro il Benfica, sottolineando l’importanza di una squadra equilibrata tra giovani e veterani.

In vista della semifinale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan in programma domani in terra araba, Maignan e Allegri si sono confrontati in conferenza stampa, svelando le ultime novità e le aspettative per l'importante appuntamento.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.