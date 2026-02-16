Napoli Secondigliano | una penna taglierino trovata nelle mani di un bimbo di 13 anni A chiamare i carabinieri la Preside

La preside di una scuola a Napoli Secondigliano ha chiamato i carabinieri dopo aver visto un ragazzino di 13 anni con una penna-taglierino in mano. Il giovane stava disegnando durante la lezione, ma il suo comportamento ha insospettito l’insegnante. I militari sono intervenuti e hanno sequestrato l’oggetto, che potrebbe essere usato come arma. I genitori del ragazzo sono stati avvisati e ora rischiano di essere segnalati alla procura minorile.

Allarme a Secondigliano: 13enne scoperto con una penna-taglierino in classe, genitori segnalati alla procura minorile.. É stata la preside a chiamare i carabinieri. Perché ci sono le campagne di sensibilizzazione, i metal detector ma anche gli occhi esperti di chi vive quotidianamente i banchi di scuola. E non importa se parliamo di una scuola secondaria di primo grado con alunni che vanno dai 10 (quando si tratta di bambini anticipatari) ai 14 anni: l'attenzione deve essere sempre alta. Siamo a Secondigliano e i carabinieri della locale stazione, su segnalazione della dirigente scolastica, intervengono nell'istituto Savio Alfieri per il ritrovamento di una arma, sì artigianale ma comunque pericolosissima.