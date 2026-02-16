Napoli–Roma spettacolo al Maradona | Malen doppietta azzurri in rimonta 2-2

AGI - Napoli e Roma non tradiscono le attese, regalando emozioni a non finire nel big match della domenica di Serie A. Al 'Maradona' i giallorossi si portano due volte in vantaggio grazie a un Malen straripante, ma la squadra di Antonio Conte risponde colpo su colpo e con Spinazzola e Alisson Santos riesce a conquistare un punto prezioso per mantenere a distanza i capitolini in classifica. Il Napoli, sempre in emergenza, deve fare anche a meno di McTominay, mentre la Roma è senza Dybala e con un Soulé non al meglio che parte dalla panchina. Allora Gasperini si presenta schierando dal 1' il nuovo acquisto Zaragoza, e lo spagnolo - insieme all'altro colpo invernale Malen - confeziona il gol del vantaggio dopo neanche sette minuti.