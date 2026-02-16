Napoli pazza di Alisson Santos | Qui è tutto bellissimo
Alisson Santos ha conquistato il cuore dei napoletani con il suo entusiasmo e il suo sorriso, dimostrando di sentirsi come a casa. La mattina dopo il suo arrivo, si è svegliato con la stessa spontaneità di sempre, pronto a vivere ogni momento con gioia. La sua energia contagiosa ha fatto subito breccia tra i tifosi, che lo hanno accolto con calore nella città partenopea.
Ieri mattina, al risveglio, non si è chiesto se fosse tutto vero. In fondo, Alisson Santos sapeva già bene come fare. Il gol all’esordio in campionato con il Napoli ha precedenti illustri, è quasi una abitudine in carriera. Nel 2021-22 fa il suo esordio con gol con la maglia del Vitoria, in seconda serie brasiliana. Un anno e mezzo dopo scende di una categoria e trova il gol subito anche con la Figueirense, decidendo il match contro il Ferroviario con una doppietta. Qualche mese fa, poi, s’era tolto lo sfizio più bello: esordio con gol in Champions League, la rete al Kairat che lo ha consegnato alle cronache del calcio europeo. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Napoli, Alisson Santos ha un messaggio per i tifosi: «Felice di essere qui, ci vediamo allo stadio» – VIDEO
Alisson Santos ha mandato un messaggio ai tifosi del Napoli.
Napoli-Roma 2-2, Alisson Santos riprende i giallorossi e regala un punto agli azzurri. Rileggi qui la partita.
Alisson Santos ha segnato il gol che ha evitato la sconfitta alla Roma contro il Napoli, portando il risultato sul 2-2.
COLPACCIO!! ALISSON SANTOS IN PRESTITO AL NAPOLI
Napoli, i segreti di Alisson Santos, un po' Leao e un po' Neres: il tatuaggio, la musica, il ballo e i golAlla scoperta di Alisson Santos, l'ala brasiliana classe 2002 del Napoli: dalla terza serie alla Champions con lo Sporting, gol decisivi e paragone con Leao e Neres. Curiosità e aneddoti. sport.virgilio.it
Alisson-Napoli, retroscena di mercato: concorrenza internazionale e la mossa silenziosa di MannaIl giocatore aveva acceso i radar europei anche grazie alle prestazioni in Champions League con lo Sporting CP, dove aveva segnato un gol pesante che ne aveva ulteriormente alzato le quotazioni. gonfialarete.com
#Alisson Santos dopo la partita Napoli-Roma è corso ad abbracciare la mamma. Un momento molto emozionante. Il ragazzo brasiliano sta vivendo un vero e proprio sogno. - facebook.com facebook
Alisson #Santos, energia e numeri: il Napoli ha pescato un jolly x.com