Napoli pazza di Alisson Santos | Qui è tutto bellissimo

Alisson Santos ha conquistato il cuore dei napoletani con il suo entusiasmo e il suo sorriso, dimostrando di sentirsi come a casa. La mattina dopo il suo arrivo, si è svegliato con la stessa spontaneità di sempre, pronto a vivere ogni momento con gioia. La sua energia contagiosa ha fatto subito breccia tra i tifosi, che lo hanno accolto con calore nella città partenopea.

Ieri mattina, al risveglio, non si è chiesto se fosse tutto vero. In fondo, Alisson Santos sapeva già bene come fare. Il gol all’esordio in campionato con il Napoli ha precedenti illustri, è quasi una abitudine in carriera. Nel 2021-22 fa il suo esordio con gol con la maglia del Vitoria, in seconda serie brasiliana. Un anno e mezzo dopo scende di una categoria e trova il gol subito anche con la Figueirense, decidendo il match contro il Ferroviario con una doppietta. Qualche mese fa, poi, s’era tolto lo sfizio più bello: esordio con gol in Champions League, la rete al Kairat che lo ha consegnato alle cronache del calcio europeo. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

Alisson Santos ha mandato un messaggio ai tifosi del Napoli.

Alisson Santos ha segnato il gol che ha evitato la sconfitta alla Roma contro il Napoli, portando il risultato sul 2-2.

COLPACCIO!! ALISSON SANTOS IN PRESTITO AL NAPOLI

